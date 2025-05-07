В 2024 году Кубу посетили рекордные 186 тысяч россиян

Интерес россиян к посещению Кубы в туристических целях заметно вырос за последние годы. В 2024 году количество ежегодно приезжающих на остров российских путешественников достигло рекордных 186 тысяч человек.
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