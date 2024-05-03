Журналистка на пенсии: история успеха и новая роль Елены Ханги Елена ГалицкаяПопулярная телеведущая, знаменитая своими яркими проектами и образами, Елена Ханга неожиданно исчезла из российского медиапространства, оставив множество ее поклонников в недоумении.
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