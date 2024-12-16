Дефицит рабочей силы в России близок к максимальному

Уровень дефицита рабочих рук в российской экономике «близок к максимальному». Такими данными в понедельник, 16 декабря, с «Парламентской газетой» поделился кандидат экономических наук, заведующий Центром институтов социально-экономического развития Института экономики РАН Николай Ахапкин.
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