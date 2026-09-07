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Регионы России

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В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди на приём к врачу

В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди на приём к врачу

В Ульяновске двухлетняя девочка скончалась в частной клинике 6 сентября 2026 года, ожидая приёма педиатра.

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