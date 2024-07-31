Бывший министр и "его девочки": Шурыгин после обыска у генерала призвал "говорить всё и до конца"

РМ

Раиса Мелькумова

Не понятно, зная, не мог верховный не знать, сунулись в СВО? Больницы огромные на пустырях строили, якобы для ковидников, ясно готовились к войне…Как же так вышло? Почему оленевод ни за что не отвечает?