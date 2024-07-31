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Бывший министр и "его девочки": Шурыгин после обыска у генерала призвал "говорить всё и до конца"

Бывший министр и "его девочки": Шурыгин после обыска у генерала призвал "говорить всё и до конца"

Коллаж Царьграда.Сегодня 73K прочитали Накануне были опубликованы фотографии, сделанные при обыске у генерала Дмитрия Булгакова, который 14 лет отвечал за материально-техническое обеспечение в Минобороны России.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Не понятно, зная, не мог верховный не знать, сунулись в СВО? Больницы огромные на пустырях строили, якобы для ковидников, ясно готовились к войне…Как же так вышло? Почему оленевод ни за что не отвечает?
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6 час.
ЕС
Елена Смирнова
Я в 2020 лежала в такой ковидной больнице , возведенной военными. Она была битком, как и все остальные в нашем городе, предназначенные для ковидников.
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6 час.

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