Бывший министр и "его девочки": Шурыгин после обыска у генерала призвал "говорить всё и до конца"

Коллаж Царьграда.Сегодня 73K прочитали Накануне были опубликованы фотографии, сделанные при обыске у генерала Дмитрия Булгакова, который 14 лет отвечал за материально-техническое обеспечение в Минобороны России.
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