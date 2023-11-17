В Приморье на сбросивших с балкона дома страйкбольную гранату возбуждено дело

В Приморье в городе Фокино дебоширы сбросили с балкона жилого дома страйкбольную гранату. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия.
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