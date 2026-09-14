Доцент Ахмедов заявил, что в октябре россияне будут работать 22 дня

В октябре работающих россиян с графиком 5/2 ожидают 22 рабочих и девять выходных дней. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.