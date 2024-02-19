Музыкант Майданов: поездка Киркорова в Донбасс выглядит странно

Визит короля эстрады Филиппа Киркорова в Донбасс вызвал волну негодования в обществе. Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой, что над поступком Киркорова «смеются на фронте», ему не стоило так «радикально» пытаться реабилитироваться после «голой» вечеринки.
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