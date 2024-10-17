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Первая "цветная революция": распад Австро-Венгрии

Первая "цветная революция": распад Австро-Венгрии

© commons.wikimedia.org 142 прочтения Сегодня 17 октября 1918 года парламент Венгрии разорвал личную унию с Австрией, что привело к фактическому распаду существовавшей с 1867 года Австро-Венгрии.

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