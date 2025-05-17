Внешние признаки чародейки

Существуют ли внешние признаки, которые свидетельствуют о наличии у человека необычных способностей или чарах? За долгие века человечество создало множество мифов и легенд на эту тему, и многие из них укоренились в общественном сознании.
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