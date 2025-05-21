Раскрыты детали диагноза Байдена

WSJ: Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году Бывший президент США Джо Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году, когда занимал пост вице-президента США.
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