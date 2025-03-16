Бруну набрал 15 очков за 1+2 с «Лестером». В 7 последних матчах у полузащитника «МЮ» 7+3

Бруну Фернандеш сделал ассисты на Расмуса Хейлунда и Алехандро Гарначо, а в конце матча забил сам. Всего у полузащитника 15 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты, +1 за сухой матч).