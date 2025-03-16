НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
  • Grandad
    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Бруну набрал 15 очков за 1+2 с «Лестером». В 7 последних матчах у полузащитника «МЮ» 7+3

Бруну Фернандеш сделал ассисты на Расмуса Хейлунда и Алехандро Гарначо, а в конце матча забил сам. Всего у полузащитника 15 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты, +1 за сухой матч).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх