На Ямале подвели итоги праймериз «Единой России» – партийные выборы прошли без неожиданностей

На Ямале завершились праймериз «Единой России», как сообщает пресс-служба партийного отделения, в голосовании приняли участие почти 55 тысяч человек – они проголосовали за кандидатов в Законодательное Собрание ЯНАО, еще более 11 тысяч человек приняли участие в голосовании за кандидатов в Думу города Новый Уренгой.