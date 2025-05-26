На Ямале подвели итоги праймериз «Единой России» – партийные выборы прошли без неожиданностей

На Ямале завершились праймериз «Единой России», как сообщает пресс-служба партийного отделения, в голосовании приняли участие почти 55 тысяч человек – они проголосовали за кандидатов в Законодательное Собрание ЯНАО, еще более 11 тысяч человек приняли участие в голосовании за кандидатов в Думу города Новый Уренгой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии