5 самых известных женских банд, превзошедших мужские

Женские банды, вне всякого сомнения, явление очень древнее. Упоминания о женщинах, вставших на скользкую дорожку организованной преступности, встречаются у авторов Древней Греции, Китая и даже Ближнего Востока.
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