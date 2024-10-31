В билайне предложили российскому бизнесу маркировать звонки клиентам

Российские компании теряют более 236 млрд рублей в год из-за неэффективных телефонных коммуникаций. Об этом свидетельствуют данные исследования "КиберЩит: Экономика безопасности бизнеса и граждан в мире цифровых коммуникаций" Института экономики роста им.
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