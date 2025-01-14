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Депутат Госдумы Глазкова предложила выплатить россиянам часть доходов от экспорта ресурсов

Депутат Госдумы Глазкова предложила выплатить россиянам часть доходов от экспорта ресурсов

Член Комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству, депутат от КПРФ Анжелика Глазкова выдвинула идею о создании Фонда социальной справедливости, целью которого является распределение части доходов от экспорта полезных ископаемых между гражданами РФ.

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