Депутат Госдумы Глазкова предложила выплатить россиянам часть доходов от экспорта ресурсов

Член Комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству, депутат от КПРФ Анжелика Глазкова выдвинула идею о создании Фонда социальной справедливости, целью которого является распределение части доходов от экспорта полезных ископаемых между гражданами РФ.
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