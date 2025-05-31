"Помешал нормальным работать": мигранты избили фронтовика в Балашихе – и у них нашлась "крыша"

Русский Колоколъ Задержанный был доставлен в суд - фото прокуратуры Подмосковья. Вмешательство общественников и СКР не дало совершиться вопиющей несправедливости в Подмосковье – задержан один из участников нападения на бойца.
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