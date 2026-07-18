Индия: По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва на заводе по производству петард на дороге Рамол-Гатрад в районе Вастрал Ахмедабада, штат Гуджарат, ранее в тот же день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии