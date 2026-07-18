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Контрафронт

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Индия: По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва...

Индия: По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва на заводе по производству петард на дороге Рамол-Гатрад в районе Вастрал Ахмедабада, штат Гуджарат, ранее в тот же день.

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