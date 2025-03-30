Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Волков
    Боевитые какие все на фотке. Страшно, аж жуть...«Коалиция желающи...
  • Вера смелых
    Ну, и пиндосы считать умеют - в танк, и даже в три танка  по 20 30 штук пиндосов не влазят. Придётся топить аж танков...Последние события...
  • Вера смелых
    Ну, вертолёты все же надёжней и эффектней!  Болото -это слишком медленно...Последние события...

Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Да потому что украинская богемка вся поголовно ненавидит Россию и россиян, и не скрывает этого. Богемка, конечно, не совсем подходящее слово, но надо было как-то коротко обозначить украинскую псевдоинтеллигентную нацистскую кодлу, это сборище бесталанных самовлюблённых чертей, считающих себя высококультурными представителями сверхлюдей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Чтобы этого не произошло,надо менять руководство некоторых федеральных каналов,министра культуры, а так же всех сочувствующих этим беглецам!
Ответить
17 час.
Дмитрий Марченко
походу аффтор разбирается в сортах говна и может по окончанию фамилии определить сорт.... а может сначала со своими конюшнями разобраться? особенно с теми кто деньги посылает на ВСУ
Ответить
17 час.
Иван Агеев
Что, рагулёк, обидно стало? Только не говори, что ты из России, тебя безграмотная писанина выдаёт, в трёх предложениях пять ошибок😀
Ответить
4 час.
наверх