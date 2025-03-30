Да потому что украинская богемка вся поголовно ненавидит Россию и россиян, и не скрывает этого. Богемка, конечно, не совсем подходящее слово, но надо было как-то коротко обозначить украинскую псевдоинтеллигентную нацистскую кодлу, это сборище бесталанных самовлюблённых чертей, считающих себя высококультурными представителями сверхлюдей.
Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Чтобы этого не произошло,надо менять руководство некоторых федеральных каналов,министра культуры, а так же всех сочувствующих этим беглецам!
Ответить
17 час.
Дмитрий Марченко
походу аффтор разбирается в сортах говна и может по окончанию фамилии определить сорт.... а может сначала со своими конюшнями разобраться? особенно с теми кто деньги посылает на ВСУ
Ответить
17 час.
Иван Агеев
Что, рагулёк, обидно стало? Только не говори, что ты из России, тебя безграмотная писанина выдаёт, в трёх предложениях пять ошибок😀
Ответить
4 час.
Свежие комментарии