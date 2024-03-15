Кети Топурия выступила на «Новой Фабрике звезд» с округлившимся животом

Только в начале февраля певицу заподозрили в третьей беременности. Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия долгое время не появлялась на публике, и, по уже сложившейся традиции, успешно скрывала интересное положение.
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