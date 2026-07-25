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Царьград

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"Противник врёт". Что происходит в украинских портах? Версия "осинтеров"

"Противник врёт". Что происходит в украинских портах? Версия "осинтеров"

Противник врёт, говоря об остановке судоходства у своих берегов. Даже средствами OSINT выявляется большое количество малых судов у берегов Килии и Измаила.

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