«Я отказалась от няни. Ту роль сыграла Заворотнюк», — известная актриса заявила, что Настя заняла ее место

Прошло много лет с тех пор, как сериал «Моя прекрасная няня» покорил сердца россиян. Публика по сей день с большим удовольствием пересматривает старые сери и подчеркивает, что Настя идеально вписалась в кадр.
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