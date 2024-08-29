Трамп пригрозил Цукербергу «остаток жизни в тюрьме» из-за «цукербаксов»

Трамп пообещал Цукербергу «остаток жизни в тюрьме» в случае вмешательства В своей книге «Спасти Америку» Трамп рассказал о встрече с Цукербергом во время первого президентского срока, обвинил его в попытках мошенничества на выборах 2020 года и пригрозил предпринимателю тюрьмойДональд Трамп (Фото: Go Nakamura / Reuters) Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг готовил против него заговор во время выборов 2020 года, сообщает Politico.