В Турции снесут сгоревший в пожаре отель — Habertürk

Решение о снесении пострадавшего в пожаре здания отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции приняло Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата страны, 22 января передает турецкий телеканал «Habertürk» со ссылкой на местные власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии