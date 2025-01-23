В Турции снесут сгоревший в пожаре отель — Habertürk

Решение о снесении пострадавшего в пожаре здания отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции приняло Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата страны, 22 января передает турецкий телеканал «Habertürk» со ссылкой на местные власти.