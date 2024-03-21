В Москве прошла презентация автомобилей SWM

В Москве прошла презентация автомобилей SWMБренд SWM имеет нетривиальную родословную. Изначально эта итальянская компания была создана в 1971 году и называлась SVVM, то есть Sironi Vergani Vimercate Milano, по фамилиям основателей Пьеро Сирони и Фаусто Вергани.