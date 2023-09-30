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Насонов: Киев пойдет в наступление в октябре ради денег Запада

Насонов: Киев пойдет в наступление в октябре ради денег Запада

Специалист в сфере военного дела Роман Насонов указал на тот факт, что Киев подготавливает наступательные действия на октябьский период ради того, чтобы заставить державы Запада дольше поддерживать срану в сфере экономики.

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