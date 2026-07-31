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Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал судебный иск, который организация подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.

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