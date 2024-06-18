9 смешных пародий на мультфильмы в стиле других мультфильмов

«Простоквашино» в стиле аниме, «Симпсоны» в стиле русского арт-хауса и не только! Мультипликация, кажется, один из последних жанров популярной культуры, где от авторов еще требуется какой-то талант, навыки и даже чувство юмора.
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