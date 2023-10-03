Кот уже не такой грустный: белорусская Sad Cat Studios получила $5 млн на разработку амбициозного экшен-платформера ReplacedБелорусская Sad Cat Studios недавно в очередной раз перенесла на более поздний срок свой амбициозный ретрофутуристический экшен-платформер Replaced, но есть у студии и хорошие новости.
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