Кот уже не такой грустный: белорусская Sad Cat Studios получила $5 млн на разработку амбициозного экшен-платформера ReplacedБелорусская Sad Cat Studios недавно в очередной раз перенесла на более поздний срок свой амбициозный ретрофутуристический экшен-платформер Replaced, но есть у студии и хорошие новости.