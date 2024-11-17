Москвичей ждут бесплатные секции по интеллектуальным видам спорта

Жителей города приглашают на занятия в секциях по интеллектуальным видам спорта. Записаться на бесплатные уроки по шашкам и шахматам можно с помощью опции «Поиск и бронирование спортивных услуг» на портале mos.
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