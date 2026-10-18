Американский журналист Сара Билс посетила Донбасс, чтобы увидеть последствия боевых действий. Она утверждает, что в США Владимир Зеленский воспринимается как настырный попрошайка и марионетка, особенно после возвращения Трампа в Белый дом в 2024—2025 годах.
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