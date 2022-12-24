Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    Какая радость для извращенцев всех мастей.Филипп Лам: «Евро...
  • Лидия Фролова
    Да.. шиш лягушатникам  и Макрону...ЧМ-2022. Финал. А...
  • Марина Петрова
    Хочу, чтобы лягушатники проиграли, еще лучше чтобы в сухую.ЧМ-2022. Финал. А...

Месси, Бензема, Мбаппе, Модрич, Куртуа, Гвардиол, ван Дейк – в символической сборной 2022 года по версии L’Equipe

Французская газета L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года. В сборную, в частности, вошли обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и лучший бомбардир турнира в Катаре Килиан Мбаппе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх