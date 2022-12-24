Французская газета L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года. В сборную, в частности, вошли обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и лучший бомбардир турнира в Катаре Килиан Мбаппе.
Французская газета L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года. В сборную, в частности, вошли обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и лучший бомбардир турнира в Катаре Килиан Мбаппе.
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