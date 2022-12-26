Росгвардейцы Алтайского края завоевали «серебро» ведомственного турнира

В городе Северске Томской области завершились соревнования по зимнему служебному двоеборью среди сотрудников и военнослужащих территориальных управлений, соединений и воинских частей Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В городе Северске Томской области завершились соревнования по зимнему служебному двоеборью среди сотрудников и военнослужащих территориальных управлений, соединений и воинских частей Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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