«Защитникам Отечества посвящается!»: выбрана тема XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

Тематическим лейтмотивом XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдёт в этом году с 23 августа по 1 сентября на Красной площади, станет чествование защитников Отечества.
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