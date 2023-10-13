На Покров Пресвятой Богородицы 14 октября девушки проводят мощные ритуалы Елена ЧерненкоВ христианской традиции, 14 октября — день, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, считается одним из наиболее уважаемых и почитаемых праздников.
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