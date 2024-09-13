Состоялся глобальный выход нового геймерского монитора Alienware за $599, который может работать в двух режимахВ августе этого года Alienware представила новый игровой монитор AW2725QF с поддержкой 4К и двумя режимами работы.
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