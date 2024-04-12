Ответы "Белоруссия - бедная" и "Там ничего не строят и нет работы" - не принимаются! Начнем с того, что в Белоруссии в 2015 году все-таки ввели закон о тунеядстве, на который наши власти тогда не решились.
А почему в Белоруссии нет мигрантов? Что Лукашенко для этого сделал
Комментарии
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Александр Шентябин
Откровенно говоря уже задолбали публикациями о том, какой сильный, прозорливый и дальновидный руководитель Лукашенко. Где бы он со своей дальновидностью был бы сейчас, если бы Россия его за уши вытянула из нескольких глубоких ям. А нам все на уши вешают солому о его гениальности!!! 😡
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13 час.
Е Пронина
никто не говорит о гениальности Лукашенко, но законы по мигрантам такие надо принять в срочном порядке))
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11 час.
Валентин Воробьев
Молодец бацка Лука. Каков бацка, такова и Беларусь. Нравится его метод управления государством
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10 час.
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