А почему в Белоруссии нет мигрантов? Что Лукашенко для этого сделал

Александр Шентябин

Откровенно говоря уже задолбали публикациями о том, какой сильный, прозорливый и дальновидный руководитель Лукашенко. Где бы он со своей дальновидностью был бы сейчас, если бы Россия его за уши вытянула из нескольких глубоких ям. А нам все на уши вешают солому о его гениальности!!! 😡