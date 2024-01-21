МИД РФ осудил варварский теракт ВСУ в районе рынка в Донецке

Заколебали уже всех своими осуждениями! Здесь надо не осуждать а жёстко или даже жестоко карать а не размазывать сопли!

Владимир Михальков

Ить киянам по фигу сколько там погибло они ходят на другой рынок дык чего их жалеть то? Вспомните как они подкармливали бутербродами и поили горячим чаем майданутых а потом разливали по бутылкам коктейли Молотова и таскали покрышки! Они и сейчас будут делать то же самое так чего их жалеют?