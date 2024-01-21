Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД РФ осудил варварский теракт ВСУ в районе рынка в Донецке

МИД РФ осудил варварский теракт ВСУ в районе рынка в Донецке

Серия ударов ВСУ по району рынка в Донецке стала очередным варварским терактом против мирного населения России.

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Комментарии
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Игорь Максаков
...., ещё и насрали с высокого этажа.....
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17 час.
Владимир Михальков
Заколебали уже всех своими осуждениями! Здесь надо не осуждать а жёстко или даже жестоко карать а не размазывать сопли!
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15 час.
Владимир Михальков
Ить киянам по фигу сколько там погибло они ходят на другой рынок дык чего их жалеть то? Вспомните как они подкармливали бутербродами и поили горячим чаем майданутых а потом разливали по бутылкам коктейли Молотова и таскали покрышки! Они и сейчас будут делать то же самое так чего их жалеют?
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15 час.

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