Кремль назвал удар по ЧАЭС провокацией Киева

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, — это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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