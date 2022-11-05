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Беверли поучаствовал в фирменном праздновании Уэстбрука

Беверли поучаствовал в фирменном праздновании Уэстбрука

Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли помог товарищу по команде Расселлу Уэстбруку отпраздновать попадание во время матча против «Юты» (116:130).

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