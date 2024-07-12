Чернышенко поручил создать номер 124 для анонимной помощи детям и родителям

В России появится новый короткий номер 124 для экстренной и анонимной помощи детям и их родителям. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу и поручил проработать этот вопрос, сообщается на сайте российского правительства.
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