Переговоры в Женеве: добром до звёздно-полосатых паразитов не доходит

Можно ли было ожидать, что невероятно хитрый, предельно жестокий и явно склонный к насилию, исключительно циничный персонаж, мнящий себя, к тому же, «властелином мира», будучи, что называется, прихвачен за ухо и буквально приволочен за стол переговоров, вдруг изменит собственную сущность? Стоило ли надеяться на то, что он во мгновение ока прекратит врать, изворачиваться, пытаться оставить в дураках тех, кто пытается, собрав в кулак остатки терпения и миролюбия, решать с ним вопросы по-доброму, без применения тех простых, малоприятных, но крайне эффективных средств воздействия, которые, по правде говоря, только и эффективны к подобного рода субъектам? Такого, помнится, не бывало даже в детских сказках, положительные герои которых, прежде, чем добиться мало-мальски приличного поведения от какого-нибудь Кащея или Яги неизменно бывали вынуждены изрядно намять им бока – для пущего вразумления и, как принято говорить нынче, повышения договороспособности.