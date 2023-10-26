Собянин: На Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

Экспозиция познакомит с историей начала Великой Отечественной войны 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на Красной площади в честь 82-й годовщины легендарного военного парада заработает музей под открытым небом.
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