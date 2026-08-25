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Нижегородская правда

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Первые передвижные аптеки заработают в Нижегородской области с 1 сентября

С 1 сентября в России начнётся эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках. Проект направлен на улучшение доступа к медицинским препаратам для жителей сельских районов, где нет стационарных аптек.

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