Ким Кардашьян предстоит встреча с до паники напугавшими ее грабителями

Начался суд над грабителями Ким Кардашьян в Париже Процесс откладывался почти 9 лет Фото: открытые источники Спустя почти десятилетие после ограбления Ким Кардашьян в Париже начался суд над предполагаемыми преступниками.
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