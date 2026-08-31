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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали курьера мошенников, обманувших жительницу Московской области на 2,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.о. Лобня задержали 35-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам.

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