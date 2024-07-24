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Царьград

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ВСУ слили координаты: ВКС и флот рванули засекреченный бункер в Одессе. Добили первый натовский контингент: "потери огромные"

ВСУ слили координаты: ВКС и флот рванули засекреченный бункер в Одессе. Добили первый натовский контингент: "потери огромные"

Очередной засекреченный бункер буквально на днях был подорван ракетной атакой наших ВКС и флота в Одессе.

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