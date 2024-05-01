СБУ начала контрразведывательные мероприятия в Киеве

Служба безопасности Украины начала «контрразведывательные мероприятия» в Шевченковском районе Киева. В Telegram-канале ведомства указано, что основной целью мероприятий станет проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.