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'Operation Rotten Apple': Nearly 2,200 Illegal Immigrants Arrested In New York

'Operation Rotten Apple': Nearly 2,200 Illegal Immigrants Arrested In New York

'Operation Rotten Apple': Nearly 2,200 Illegal Immigrants Arrested In New York Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, The Department of Homeland Security (DHS) arrested nearly 2,200 illegal immigrants during an enforcement sweep in New York dubbed "Operation Rotten Apple," officials announced Sept.

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