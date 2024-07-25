Завершено расследование по уголовному делу главаря «Грузинского легиона»

Для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для заочного осуждения направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии, создателя вооруженного формирования «Грузинский национальный легион»* Ушанги Мамулашвили**, известного как Мамука Мамулашвили**.
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